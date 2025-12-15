На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Запорожской области уничтожен идейный нацист, воевавший за ВСУ

ТАСС: в Запорожской области ликвидирован идейный нацист
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Командир разведывательной роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковник Александр Шараевский был ликвидирован в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах.

Утверждается, что военный был приверженцем нацистской идеологии.

«Шараевский участвовал в подавлении протестов активистов «антимайдана» в Мариуполе в 2014. Он был в составе колонны БМП, которая напролом въехала в баррикады протестующих», — говорится в сообщении.

15 декабря российские истребители-бомбардировщики нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области. Ликвидированная группа входила в состав 107-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

В начале декабря сообщалось, что в Харьковской области у Лимана была уничтожена группа украинских диверсантов, которые минировали лесной массив. В том числе был ликвидирован один офицер, рассказали в силовых структурах РФ.

Ранее в Черниговской области уничтожили командный пункт украинской разведки.

