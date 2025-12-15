На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС включил в черный список 40 российских танкеров

Каллас заявила, что ЕС внес в черный список 40 танкеров «теневого флота» России
Jana Rodenbusch/Reuters

Министры иностранных дел стран Евросоюза внесли в черный список 40 танкеров, которые якобы осуществляют перевозки российской нефти. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД государств ЕС, передает ТАСС.

«Министры также приняли решение внести в черный список 40 танкеров «теневого флота», — сказала она.

Также Каллас заявила, что теперь ЕС намерен вводить санкции против танкеров «в рабочем порядке», не дожидаясь принятия больших пакетов рестрикций.

23 октября Евросоюз ввел 19-й пакет санкций в отношении России. Меры впервые затронули российский газовый сектор и ограничили перемещение российских дипломатов. Европейским компаниям запретили организовывать туры в России, а россиянам решили блокировать операции с криптовалютой. Под ограничения попали и 117 танкеров под иностранными флагами, перевозящие российскую нефть. МИД Эстонии предупредил, что в Евросоюзе уже готовят 20-й пакет антироссийских санкций.

Ранее СМИ рассказали, что в ЕС думают по поводу 20-го пакета санкций против России.

