На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В список террористов и экстремистов внесли более 10 бойцов ВСУ

Одиннадцать бойцов ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов в России
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Одиннадцать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) внесены в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В список были внесены: Владимир Луговой, Андрей Чемер, Евгений Валуев, Сергей Шепотько, Игорь Землеченко, Александр Кротюк, Аркадий Колчин, Руслан Куриленко, Николай Коваль, Владимир Кавинский и Богдан Горб.

По информации РИА Новости, все перечисленные бойцы ВСУ приговорены к длительным срокам лишения свободы за теракты в Курской области.

До этого уроженка Киева Анастасия Стратович, арестованная в Москве за поджог авто Следственного комитета (СК) России была внесена в перечень террористов и экстремистов в России.

28 ноября Замоскворецкий суд Москвы арестовал Стратович за поджог автомобиля. Постановлением суда было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток. Женщине было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса России «Умышленное уничтожение имущества».

Ранее игрового блогера и стримера TheDRZJ внесли в список террористов и экстремистов в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами