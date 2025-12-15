В список террористов и экстремистов внесли более 10 бойцов ВСУ

Одиннадцать бойцов ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов в России

Одиннадцать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) внесены в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В список были внесены: Владимир Луговой, Андрей Чемер, Евгений Валуев, Сергей Шепотько, Игорь Землеченко, Александр Кротюк, Аркадий Колчин, Руслан Куриленко, Николай Коваль, Владимир Кавинский и Богдан Горб.

По информации РИА Новости, все перечисленные бойцы ВСУ приговорены к длительным срокам лишения свободы за теракты в Курской области.

До этого уроженка Киева Анастасия Стратович, арестованная в Москве за поджог авто Следственного комитета (СК) России была внесена в перечень террористов и экстремистов в России.

28 ноября Замоскворецкий суд Москвы арестовал Стратович за поджог автомобиля. Постановлением суда было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток. Женщине было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса России «Умышленное уничтожение имущества».

Ранее игрового блогера и стримера TheDRZJ внесли в список террористов и экстремистов в России.