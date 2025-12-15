На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Урале мужчина ограбил ювелирный салон и забыл на месте преступления свой паспорт

В Свердловской области грабителя выдал паспорт, забытый на месте преступления
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Житель Качканара ограбил ювелирный магазин, оставил документы на месте преступления и получил 6 лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По данным следствия, обвиняемый пришел в ювелирный салон «Оникс» под видом покупателя и стал выбирать обручальные кольца. Воспользовавшись невнимательностью продавца, он похитил планшет с ювелирными изделиями на сумму почти 1,85 млн рублей и скрылся.

После кражи грабитель на такси отправился в Екатеринбург. По пути он остановился в Нижнем Тагиле, где начал сбывать украденное, предварительно срезая с колец бирки и клейма. Мужчину быстро задержали, оперативники нашли на месте преступления забытый им паспорт.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В суде мужчина признал свою вину, приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Уфе мошенники заставили женщину грабить офисы микрозаймов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами