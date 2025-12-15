На Урале мужчина ограбил ювелирный салон и забыл на месте преступления свой паспорт

Житель Качканара ограбил ювелирный магазин, оставил документы на месте преступления и получил 6 лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По данным следствия, обвиняемый пришел в ювелирный салон «Оникс» под видом покупателя и стал выбирать обручальные кольца. Воспользовавшись невнимательностью продавца, он похитил планшет с ювелирными изделиями на сумму почти 1,85 млн рублей и скрылся.

После кражи грабитель на такси отправился в Екатеринбург. По пути он остановился в Нижнем Тагиле, где начал сбывать украденное, предварительно срезая с колец бирки и клейма. Мужчину быстро задержали, оперативники нашли на месте преступления забытый им паспорт.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В суде мужчина признал свою вину, приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

