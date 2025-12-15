«Позорно и цинично»: Милонов раскритиковал депутата, жена которого родила в Чили

Жена депутата городской думы в Тольятти Александра Дорожкина рассказала в своем блоге, что родила ребенка в Чили – они с мужем хотели дать ему «сильный паспорт и возможность путешествовать». Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковал чиновника, назвав поступок «позорным и циничным». Он предложил Дорожкину покинуть депутатский пост и переехать в Чили.

«Рождение ребенка это, конечно, положительный момент — с этим я не могу не поздравить. Но есть нюанс. Депутатство должно в ближайшее время относиться уже к его прошлой жизни, поскольку в России депутат не может себя настолько позорно и цинично вести. Если он считает, что его ребенок получает больше возможностей при рождении в Чили, он может и сам жить дальше в Чили — уж точно не с нами. Ну и конечно, подобного рода показное роскошество вынуждает нас пробудить интерес к происхождению его денег — насколько честно они заработаны, нет ли там какого-то подсасывания к бюджетным контрактам?», — заявил он.

Милонов заявил, что в России не нужны такие депутаты.

«Жене, конечно, несмотря на то что мы поздравляем ее с рождением ребенка, хочу сказать, ведет она себя просто по-хабалистому. Более тупого, циничного и бессовестного поведения представить невозможно. Искренне желаю, чтобы жители нашей страны не видели таких жен депутатов никогда в жизни. Такие ни депутаты, ни их жены точно не нужны. Господи, насколько мелочно она выглядит со своими рассуждениями о США, Майами и Чили», — сказал он.

До этого издание Baza сообщило, что жена депутата городской думы Тольятти Александра Дорожкина родила ребенка в Чили. Женщина опубликовала в своих соцсетях видео о том, как они с мужем приняли решение рожать ребенка не в России, а в Чили, чтобы дать «сильный паспорт и возможность путешествовать», отметил Telegram-канал. Издание сообщило, что стоимость услуги достигает миллиона рублей.

Ранее в Госдуме предложили давать отпуск для сопровождения родственников в больницу.