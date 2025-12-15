На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Позорно и цинично»: Милонов раскритиковал депутата, жена которого родила в Чили

Милонов раскритиковал тольяттинского депутата, жена которого родила в Чили
true
true
true
close
Telegram-канал Baza

Жена депутата городской думы в Тольятти Александра Дорожкина рассказала в своем блоге, что родила ребенка в Чили – они с мужем хотели дать ему «сильный паспорт и возможность путешествовать». Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковал чиновника, назвав поступок «позорным и циничным». Он предложил Дорожкину покинуть депутатский пост и переехать в Чили.

«Рождение ребенка это, конечно, положительный момент — с этим я не могу не поздравить. Но есть нюанс. Депутатство должно в ближайшее время относиться уже к его прошлой жизни, поскольку в России депутат не может себя настолько позорно и цинично вести. Если он считает, что его ребенок получает больше возможностей при рождении в Чили, он может и сам жить дальше в Чили — уж точно не с нами. Ну и конечно, подобного рода показное роскошество вынуждает нас пробудить интерес к происхождению его денег — насколько честно они заработаны, нет ли там какого-то подсасывания к бюджетным контрактам?», — заявил он.

Милонов заявил, что в России не нужны такие депутаты.

«Жене, конечно, несмотря на то что мы поздравляем ее с рождением ребенка, хочу сказать, ведет она себя просто по-хабалистому. Более тупого, циничного и бессовестного поведения представить невозможно. Искренне желаю, чтобы жители нашей страны не видели таких жен депутатов никогда в жизни. Такие ни депутаты, ни их жены точно не нужны. Господи, насколько мелочно она выглядит со своими рассуждениями о США, Майами и Чили», — сказал он.

До этого издание Baza сообщило, что жена депутата городской думы Тольятти Александра Дорожкина родила ребенка в Чили. Женщина опубликовала в своих соцсетях видео о том, как они с мужем приняли решение рожать ребенка не в России, а в Чили, чтобы дать «сильный паспорт и возможность путешествовать», отметил Telegram-канал. Издание сообщило, что стоимость услуги достигает миллиона рублей.

Ранее в Госдуме предложили давать отпуск для сопровождения родственников в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами