США ждут от Киева решения территориального вопроса

Sky News: США ждут ответа Киева по территориальным вопросам для мира на Украине

В Вашингтоне ожидают, что Киев примет решение по территориальным вопросам для завершения конфликта, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на американские официальные лица.

Агентство Bloomberg в свою очередь сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский предложил провести референдум о территориальном контроле на востоке Украины в рамках мирного плана по прекращению конфликта. Сообщается, что на Киев оказывается все большее давление с целью заставить его согласиться на эти условия.

При этом The Guardian пишет, что делегация США заявили, что они «на 90%» близки к заключению соглашения между Украиной и Россией. Также делегация США заявила, что они разработали для Украины гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Договора о НАТО, которые «удовлетворили как Киев, так и европейцев».

До этого агентство «Укринформ» сообщало, что Зеленский снова отказался выводить войска из Донецкой народной республики (ДНР) в рамках плана США по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в США рассказали, что препятствует достижению соглашения по Украине.