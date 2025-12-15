На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США оценили степень урегулирования спорных вопросов между Россией и Украиной

Reuters: США считают, что Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов
Александр Кряжев/РИА Новости

США полагают, что между Россией и Украиной уже решено около 90% спорных вопросов, связанных с урегулированием. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в Белом доме сочли встречи представителей США и Украины в Берлине 14–15 декабря «действительно позитивными», а президент США Дональд Трамп остался доволен положением дел.

При этом, по словам источника Reuters, в Вашингтоне считают, что окончательное решение по территориальным вопросам должен принимать Киев.

14 декабря член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что результат публичных и закрытых переговоров о возможности мира на Украине будет известен до Рождества. По его словам, США и Европа понимают, что необходимо «какой-то формат мирного будущего соглашения» готовить сейчас, и согласовывать его с Россией.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что США настаивают на выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из подконтрольной им части Донбасса как на одном из условий мирного соглашения с Россией. По его словам, США предложили «компромисс»: Россия не будет «заходить» на подконтрольную Киеву часть Донбасса, однако ВСУ также «выйдут» оттуда.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о «пророссийской позиции» Трампа.

