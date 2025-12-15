Премьер Венгрии рассказал о предстоящей тяжелой неделе переговоров по Украине

Европе стоит «пристегнуть ремни» перед тяжелой неделей переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X.

«Ставки ясны: война или мир. Никогда еще мы не были так близки к завершению российско-украинского конфликта. Европа стоит у ворот исторической возможности, потому что война, которую мы, европейцы, не могли закончить в течение четырех лет, вскоре может быть завершена американцами. Все, что нам нужно сделать, это поддержать их», — написал Орбан.

По его мнению, «все признаки указывают на обратное».

Венгерский премьер считает, что Европа хочет продолжить конфликт и даже расширить его, а позже распространить на экономическую периферию, конфисковав замороженные российские активы. Орбан предположил, что данный шаг равносилен объявлению войны, который вызовет ответные меры со стороны России.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине 15 декабря 2025 года были продуктивными, однако для «достойного» мира нужно еще работать и встречаться.

Ранее политолог назвал «отложенной проблемой» мирный план США по Украине.