Путин подписал закон о штрафе за несообщение в военкомат о переезде

Путин подписал поправки в КоАП о штрафе за несообщение в военкомат о переезде

Президент РФ Владимир Путин подписал закон с поправками к Кодексу об административных правонарушениях, которые уточняют порядок назначения штрафа за несообщение в военкомат о переезде. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, норма будет действовать не только в период призывной кампании, а в течение года. Штраф за непредоставление соответствующей информации составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Поправки, внесенные в законодательство, были инициированы группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Они реализуются в соответствии с подписанным Путиным в ноябре законом о призыве на военную службу в течение всего календарного года.

Закон, согласно которому уточняются штрафы за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев, Госдума приняла во втором и третьем чтениях 9 декабря. На следующий день его одобрил Совет Федерации.

Ранее в Госдуме назвали плюсы от круглогодичного призыва в армию.