В США увидели «открытость» России к вступлению Украины в ЕС

Россия открыта к вступлению Украины в Евросоюз. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на американских чиновников.

Американские официальные лица отмечают, что «90% проблем» между Россией и Украиной уже решены. США рассчитывают, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, предусмотренные в соглашении. При этом территориальный вопрос все еще остается главным.

По данным газеты, Белый дом и президент США Дональд Трамп остались довольны переговорами, однако Украине еще нужно принять «окончательное решение» по поводу территорий. При этом Зеленский все еще называет территориальный вопрос «болезненным» для Украины. Американская делегация предлагает Зеленскому «вывести» войска из Донбасса, это требования выдвигается Россией.

Отметим, что по мирному плану Дональда Трампа, Украина должна будет вступить в ЕС к 1 января 2027 года, Киеву предоставят преференциальный доступ в рынке Евросоюза на переходный период.

Условия мирного соглашения Украина и США обсуждали на переговорах 14-15 декабря в Берлине. Стороны прошлись по всем 20 пунктов плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. По итогам саммита Зеленский назвал переговоры продуктивными, однако отметил, что для достижения «достойного» мира нужно еще «встречаться и работать».

