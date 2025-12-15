На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США увидели «открытость» России к вступлению Украины в ЕС

The Guardian: Россия «открыта» к вступлению Украины в ЕС
true
true
true
close
NurPhoto/Getty Images

Россия открыта к вступлению Украины в Евросоюз. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на американских чиновников.

«Россия открыта к вступлению Украины в ЕС, заявляют американские чиновники», — пишет издание.

Американские официальные лица отмечают, что «90% проблем» между Россией и Украиной уже решены. США рассчитывают, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, предусмотренные в соглашении. При этом территориальный вопрос все еще остается главным.

По данным газеты, Белый дом и президент США Дональд Трамп остались довольны переговорами, однако Украине еще нужно принять «окончательное решение» по поводу территорий. При этом Зеленский все еще называет территориальный вопрос «болезненным» для Украины. Американская делегация предлагает Зеленскому «вывести» войска из Донбасса, это требования выдвигается Россией.

Отметим, что по мирному плану Дональда Трампа, Украина должна будет вступить в ЕС к 1 января 2027 года, Киеву предоставят преференциальный доступ в рынке Евросоюза на переходный период.

Условия мирного соглашения Украина и США обсуждали на переговорах 14-15 декабря в Берлине. Стороны прошлись по всем 20 пунктов плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. По итогам саммита Зеленский назвал переговоры продуктивными, однако отметил, что для достижения «достойного» мира нужно еще «встречаться и работать».

Ранее СМИ сообщили о позиции США по Донбассу в ходе переговоров с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами