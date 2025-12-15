На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван неожиданный фактор, вызывающий проблемы в сексе

IJSH: расстройства пищевого поведения влияют на секс у мужчин и женщин
Сексуальные проблемы при симптомах расстройств пищевого поведения имеют разные причины у мужчин и женщин, выяснили ученые из США. У женщин ключевую роль в снижении либидо и удовлетворенности сексом играет депрессия, тогда как у мужчин решающим фактором оказываются сами пищевые нарушения и связанные с ними особенности восприятия собственного тела. Работа опубликована в журнале International Journal of Sexual Health (IJSH).

Сексуальное здоровье — важная часть общего благополучия и качества жизни, однако люди с расстройствами пищевого поведения часто сталкиваются с трудностями в этой сфере. Ранее ученые связывали это как с физиологическими причинами — гормональными нарушениями и истощением, — так и с психологическими факторами, включая стыд за тело и тревогу. При этом оставалось неясно, что именно лежит в основе сексуальных проблем: само расстройство пищевого поведения или сопутствующие депрессия и тревожность.

Чтобы разобраться в этом вопросе, команда психологов под руководством Мейган Нейшн из Университета Невады в Лас-Вегасе проанализировала данные более двух тысяч студентов американских университетов — почти 1,5 тысячи женщин и около 650 мужчин. Участники заполняли опросники, оценивающие выраженность симптомов расстройств пищевого поведения, уровень тревоги и депрессии, а также различные аспекты сексуальной функции — интерес к сексу, способность расслабиться, возбуждение и достижение оргазма.

Результаты показали заметные гендерные различия. Среди женщин сексуальные трудности были очень распространены: о них сообщили около 73% участниц. Чаще всего это были проблемы с достижением оргазма и невозможность расслабиться во время близости. Однако после того как ученые статистически «убрали» влияние депрессии и тревожности, связь между симптомами расстройства пищевого поведения и сексуальными проблемами у женщин оказалась минимальной. Основным фактором, связанным с ухудшением сексуальной жизни, стала именно депрессия.

У мужчин картина оказалась иной. Примерно половина участников сообщила о сексуальных трудностях, чаще всего — о снижении интереса к сексу и внутреннем напряжении. При этом симптомы расстройства пищевого поведения продолжали быть связаны с сексуальными проблемами даже после учета депрессии и тревоги. Это говорит о том, что у мужчин существует более прямой механизм влияния пищевого поведения и образа тела на секс.

Ученые считают, что оценка сексуального функционирования должна стать рутинной частью психологической и психиатрической помощи, а подход к лечению — более персонализированным с учетом гендерных различий.

Ранее ученые раскрыли неочевидный секрет хорошего секса.

