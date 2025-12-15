В Нижегородской области мужчина лишился 13,5 млн рублей после звонка о замене счетчиков

В Нижегородской области мошенники обманули 58-летнего мужчину и выманили у него все накопления, в общей сложности пострадавший отдал аферистам более 13 млн рублей. Об этом сообщает УМВД области.

Неизвестные связались с жителем Кстова под видом сотрудников организации, занимающейся заменой электросчетчиков. Получив личные данные потерпевшего, аферисты в течение нескольких дней убеждали мужчину, что все его накопления в опасности.

Злоумышленники заставили его передать имевшиеся сбережения для «проверки». Поверив аферистам, потерпевший несколько раз встречался с курьерами и передавал им крупные суммы денег, не подозревая, что общается с преступниками. Всего он лишился 13,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого в Ярославской области 67-летний мужчина отдал аферистам «на сохранение» свои сбережения. Злоумышленники заявили, что накопления гражданина якобы находятся под угрозой, и посоветовали для их «защиты» отправить на «безопасный счет» 8,5 млн рублей.

Ранее студентка из Москвы передала аферистам украшения на 150 млн рублей.