На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижегородской области мужчина лишился 13,5 млн рублей после звонка о замене счетчиков

Житель Кстова поверил в замену счетчиков и лишился 13,5 млн рублей
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Нижегородской области мошенники обманули 58-летнего мужчину и выманили у него все накопления, в общей сложности пострадавший отдал аферистам более 13 млн рублей. Об этом сообщает УМВД области.

Неизвестные связались с жителем Кстова под видом сотрудников организации, занимающейся заменой электросчетчиков. Получив личные данные потерпевшего, аферисты в течение нескольких дней убеждали мужчину, что все его накопления в опасности.

Злоумышленники заставили его передать имевшиеся сбережения для «проверки». Поверив аферистам, потерпевший несколько раз встречался с курьерами и передавал им крупные суммы денег, не подозревая, что общается с преступниками. Всего он лишился 13,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого в Ярославской области 67-летний мужчина отдал аферистам «на сохранение» свои сбережения. Злоумышленники заявили, что накопления гражданина якобы находятся под угрозой, и посоветовали для их «защиты» отправить на «безопасный счет» 8,5 млн рублей.

Ранее студентка из Москвы передала аферистам украшения на 150 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами