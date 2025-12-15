На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный мужчина обстрелял детей из пневматики и получил срок

Житель Чукотки получил два года колонии за стрельбу по детям из пневматики
true
true
true
close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

На Чукотке 26-летний житель села Ламутское приговорен к двум годам колонии за стрельбу по детям, пьяный мужчина несколько раз выстрелил по детям из окна своей квартиры. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Марково. Пьяный обвиняемый взял пневматическое ружье подруги и выстрелил по детям, гулявшим во дворе дома. Несовершеннолетние получили синяки и ушибы мягких тканей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. С него также взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей в пользу каждого из трёх пострадавших детей.

До этого в Кабардино-Балкарии юноша чуть не лишился глаза, когда учился стрелять. Молодой человек взял у своего друга травматический пистолет и отправился тренироваться на заброшенный пустырь. В качестве инструкции он использовал популярные короткие видео из интернета, где показывали технику стрельбы. Во время одного из них пуля отрикошетила от препятствия и попала ему прямо в глаз. Пострадавшего доставили в больницу, врачам удалось сохранить стрелку зрение.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, бросавшего петарды из окна в прохожих.

