Соболенко второй раз подряд признана игроком года по версии WTA

Теннисистка Соболенко во второй раз признана лучшим игроком года по версии WTA
Jaimi Joy/Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во второй раз подряд признана лучшим игроком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Спортсменка получила этот титул по итогам голосования международных теннисных журналистов, набрав около 80% голосов.

Соболенко завершила год на первой позиции в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), девять раз сыграв в финалах турниров WTA. Из этих девяти финалов теннисистка одержала победу в четырех, включая титул на US Open, где ей удалось защитить чемпионское звание, завоеванное в 2024 году.

8 ноября Соболенко не сдержала слез после поражения на Итоговом турнире WTA.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), победительница 27 турниров WTA (из них 21 в одиночном разряде). До этого года белорусская теннисистка добиралась до финала Итогового чемпионата в 2022 году, однако матч за титул проиграла.

Ранее Соболенко заявила, что выступает против участия трансгендерных женщин в теннисе.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
