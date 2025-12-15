Певица Ханна потратила на новогодний декор более 3 млн рублей

Певица Ханна заплатила на новогодний декор своего дома несколько миллионов рублей. Об этом Telegram-каналу «Звездач» рассказала дизайнер Светлана Власова.

В этом году Ханна украсила свое жилье не только новогодними украшениями, но семью елками.

«Очень хочется, чтобы детки чувствовали это волшебство», — заявляла артистка.

Власова отметила, что помимо различных игрушек на деревьях, дом звезды украшен еловым лапником, чья стоимость достигает 1,5 миллиона рублей.

«Если учитывать входную группу и улицу, зная стоимость работ, это 3 миллиона за всё минимум», — заявила дизайнер.

В декабре Ханну раскритиковали за покупку сумки стоимостью около 3,5 миллионов рублей. Певица поделилась кадрами, сделанными во время поездки с мужем Пашу в Барселону. Певица показала видео, в котором ей вручают сумку из денима и кожи Hermes Birkin. Стоимость похожего изделия на сайте Farfetch составляет $47,087 (около 3,5 миллионов рублей — прим. ред.). Позже Ханна рассмеялась в ответ на хейт из-за покупки сумки.

