Ученый рассказал, как распознать и что делать при обморожении кожи

С наступлением холодов риск обморожения резко возрастает, причем получить холодовую травму можно не только в сильный мороз, но и при плюсовой температуре — из-за ветра, высокой влажности или промокшей одежды. Как правильно распознать опасное состояние и что делать до визита к врачу, рассказал старший научный сотрудник Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам специалиста, обморожение — это не просто поверхностный спазм сосудов, а глубокое нарушение обмена веществ в тканях. На холоде клетки начинают испытывать кислородное голодание, накапливаются токсичные продукты обмена, а микроциркуляция крови резко ухудшается. Особенно уязвимы щеки, нос, уши, пальцы рук и ног.

Коварство обморожения в том, что его начальная стадия часто остается незамеченной. Ключевой тревожный признак — не боль, а ее исчезновение. Если после покалывания и жжения кожа внезапно немеет и теряет чувствительность, это указывает на начало серьезного поражения. Дополнительными опасными сигналами являются стойкая бледность или «восковой» цвет кожи, синюшность, мраморный рисунок и ощущение «деревянности» тканей.

Эксперт подчеркнул: при подозрении на обморожение важно немедленно прекратить воздействие холода. Пострадавшего нужно перевести в теплое помещение, аккуратно снять влажную или тесную одежду и обувь, освободить конечности от колец и браслетов. Согревание должно быть постепенным — пораженный участок следует погрузить в воду температурой около 18–20 градусов, медленно повышая ее до 37–40 градусов в течение 20–30 минут. После этого кожу осторожно промакивают и накладывают сухую стерильную повязку, а самого человека укутывают и дают теплое сладкое питье.

При этом категорически запрещено растирать кожу снегом или грубой тканью, резко греть у батареи или открытого огня, использовать грелки, спирт или масла. Такие действия могут усилить повреждение сосудов, привести к ожогам и углубить некроз тканей. Также нельзя прокалывать пузыри и употреблять алкоголь, который лишь создает иллюзию тепла и ускоряет потерю тепловой энергии.

Врач отмечает, что обязательного обращения за медицинской помощью требуют случаи, когда после согревания появляются пузыри, сохраняется сильный отек, чувствительность не восстанавливается, а кожа приобретает багрово-синюшный, серый или черный оттенок. Опасна и общая гипотермия, сопровождающаяся сильной сонливостью, спутанностью сознания и нарушением координации.

Несвоевременное лечение глубокого обморожения может привести к необратимому омертвению тканей и даже ампутации. Поэтому, как подчеркнул эксперт ПНИПУ, главный принцип зимней безопасности — вовремя распознать опасные симптомы и действовать осторожно.

