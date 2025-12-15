Делегация США предложила Зеленскому согласиться вывести войска из Донбасса

Reuters: Зеленский не сказал «нет» на предложение США вывести войска из Донбасса

Американская делегация на переговорах в Берлине предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на вывод войск из Донбасса в рамках мирового соглашения. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника издания, Зеленский не сказал четкого «нет», он запросил дальнейшие обсуждения. Украинский лидер балансирует на грани «между проявлением гибкости и разумности» в отношениях с американской администрацией и «избеганием делать уступки, которые бы отверг украинский народ».

Главными темами обсуждения в Берлине были территориальный вопрос и членство Украины в НАТО, отмечает издание.

Переговоры американской и украинской делегации прошли 14-15 декабря в Берлине. Делегацию США представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Зеленский по итогам встреч заявил, что переговоры были продуктивными, но для «достойного» мира нужно еще работать.

Ранее в США рассказали, что препятствует достижению соглашения по Украине.