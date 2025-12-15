На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский Су-57 назвали «отличным истребителем для авиашоу»

NI: российский Су-57 является лучшим истребителем только для авиашоу
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Российский истребитель пятого поколения Су-57 является лучшим, но только для авиашоу. Об этом в статье для журнала The National Interest (NI) написал обозреватель Питер Сучиу.

Он обратил внимание на появившиеся в индийских СМИ сообщения, что Нью-Дели и Москва не приблизились к заключению сделки о приобретении Су-57.

По словам автора статьи, российский истребитель «произвел фурор на выставке Aero India», которая прошла в марте 2024 года. Также воздушное судно впечатлило участников авиасалона Dubai Air Show 2025, состоявшегося в ноябре текущего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Сучиу отметил, что видеозаписи подобных демонстраций нередко становятся вирусными в социальных сетях, но якобы не способствуют продажам.

«Это потому, что Су-57 — отличный самолет для авиашоу, но его боевая история далеко не впечатляет», — говорится в публикации.

В результате обозреватель пришел к выводу, что российский истребитель «не лучший в мире ни для чего, кроме авиашоу».

В начале декабря президент РФ Владимир Путин посетил Индию с официальным визитом. Как писало агентство Bloomberg, Нью-Дели в ходе визита российского лидера планировал начать переговоры о приобретении истребителей Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны С-500.

Ранее уникальный трюк российского истребителя Су-57 попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами