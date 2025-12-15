Российский Су-57 назвали «отличным истребителем для авиашоу»

Российский истребитель пятого поколения Су-57 является лучшим, но только для авиашоу. Об этом в статье для журнала The National Interest (NI) написал обозреватель Питер Сучиу.

Он обратил внимание на появившиеся в индийских СМИ сообщения, что Нью-Дели и Москва не приблизились к заключению сделки о приобретении Су-57.

По словам автора статьи, российский истребитель «произвел фурор на выставке Aero India», которая прошла в марте 2024 года. Также воздушное судно впечатлило участников авиасалона Dubai Air Show 2025, состоявшегося в ноябре текущего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Сучиу отметил, что видеозаписи подобных демонстраций нередко становятся вирусными в социальных сетях, но якобы не способствуют продажам.

«Это потому, что Су-57 — отличный самолет для авиашоу, но его боевая история далеко не впечатляет», — говорится в публикации.

В результате обозреватель пришел к выводу, что российский истребитель «не лучший в мире ни для чего, кроме авиашоу».

В начале декабря президент РФ Владимир Путин посетил Индию с официальным визитом. Как писало агентство Bloomberg, Нью-Дели в ходе визита российского лидера планировал начать переговоры о приобретении истребителей Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны С-500.

