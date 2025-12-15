Звезда «Реальных пацанов» захотела сыграть Бабу-ягу

Актриса Зоя Бербер призналась в интервью порталу «Страсти», что мечтает сыграть Бабу-ягу.

Бербер назвала Бабу-ягу одной из самых запоминающихся сказочных героинь. Артистке ей интересна двойственность персонажа.

«В ней очень ярко видны как положительные, так и отрицательные черты. И мне было бы интересно сыграть злую колдунью, которая при желании может применять свою волшебную силу во благо», — поделилась актриса.

Зоя Бербер стала наиболее известна по роли Леры в сериале «Реальные пацаны». Она также играла в проектах «Шальная императрица», «Новогодний шеф», «Семейный переполох», «Всё, что тебя касается», «7 дней, 7 ночей», «Плевако», «Душегубы», «Возмездие», «Фарца».

В октябре стало известно, что Зоя Бербер вернется к роли первой женщины-андроида Анны Николаевны на службе в полиции. Выход третьего сезона «Проект «Анна Николаевна» запланирован на 2026 год. Режиссером выступил Сергей Дьячковский. За сценарий отвечали Дмитрий Лемешев и команда авторов, работавших над двумя предыдущими сезонами.

Ранее ремейк советского кинохита возглавил российский прокат.