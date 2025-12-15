На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над российским регионом сбили девять украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО уничтожили девять дронов ВСУ над Брянской областью
MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Там уточнили, что БПЛА были сбиты в период с 18:00 до 20:00 мск.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО ликвидировали десять украинских дронов над российскими регионами в период с 12:00 до 18:00 мск. По информации ведомства, больше всего беспилотников самолетного типа — семь — были нейтрализованы над Брянской областью, еще два — над Владимирской областью и один — над Калужской областью.

Всего за минувшие сутки, по данным Минобороны России, системы ПВО сбили 545 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.

