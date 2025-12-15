«Среди жертв есть наши соотечественники»: в МИД России осудили теракт в Австралии

Захарова: среди жертв теракта в Австралии есть наши соотечественники

Жертвами теракта на сиднейском пляже Бондай в Австралии стали в том числе российские соотечественники. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, которое опубликовано на сайте ведомства.

«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — заявила Захарова.

Она добавила, что российская сторона восприняла известие о террористическом акте с глубоким прискорбием, а также решительно осудила «варварское нападение экстремистов».

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около 2 тысяч членов еврейской общины. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. В результате трагедии погибли 15 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за теракт в Сиднее на своего австралийского коллегу Энтони Албаниза и его правительство.

Ранее Трамп пообещал защищать еврейский народ от внешних нападок.