Мерц призвал Россию объявить рождественское перемирие

Канцлер ФРГ Мерц призвал Россию объявить перемирие на католическое Рождество
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции призвал Россию объявить перемирие на католическое Рождество. Трансляция его выступления велась на сайте правительства ФРГ.

«Мяч на стороне РФ. Москва сделает важный шаг, если прекратит обстрелы на Рождество в ночь на 25 декабря», — заявил политик.

По его словам, «это может стать началом мира».

15 декабря агентство Reuters сообщило, что, по мнению США, между Россией и Украиной уже решено около 90% спорных вопросов, связанных с урегулированием конфликта. По данным этого СМИ, в Белом доме сочли встречи представителей Соединенных Штатов и Украины в Берлине 14–15 декабря «действительно позитивными», а президент США Дональд Трамп остался доволен положением дел.

Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что результат публичных и закрытых переговоров о возможности мира на Украине будет известен до Рождества. По его словам, США и Европа понимают, что необходимо «какой-то формат мирного будущего соглашения» готовить сейчас, и согласовывать его с Россией.

Ранее в Кремле рассказали, есть ли шанс договориться по Украине к католическому Рождеству.

Переговоры о мире на Украине
