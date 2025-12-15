В России дети некоторых категорий военных получили приоритетное право на жилье

Дети, родители которых погибли, выполняя боевые задачи в граничащих с зоной проведения СВО регионах, получили приоритетное право на жилье. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, преимущественное право на обеспечение жильем или на предоставление выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения есть у лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые участвовали в СВО или выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе России и субъектах РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Такое правое ранее имели только дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимавших участие в спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

9 декабря Путин заявил в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека, что случаи выселения членов семей участников СВО из жилья — это безобразие. Он потребовал разобраться с каждой ситуацией и наказать виновных.

Ранее Путин поручил обеспечить поддержку детей, рожденных после гибели бойца СВО.