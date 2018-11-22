В Минэкономразвития ожидают снижения цен на нефть до $50 за баррель

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Министр экономического развития России Максим Орешкин по итогам заседания правительства заявил, что в ведомстве ожидают снижения цен на нефть до $50 за баррель к 2025-2030 годам, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Как отмечается, в Минэкономразвитии также прогнозируют сохранение цен на этом уровне в долгосрочной перспективе.

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«Мы ожидаем довольно серьезного снижения, довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе. По нашим оценкам, к 2025-2030 годам цены будут находиться примерно на уровне $50 за баррель и дальше сохранятся на этом уровне в реальном выражении», — сказал Орешкин.

Ранее министр прокомментировал падение цен на нефть.