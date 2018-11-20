В Совфеде прокомментировали новые санкции США

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Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что российская сторона продолжит выполнять договоренности с Сирией по поставкам нефти, вопреки давлению со стороны США, передает РИА «Новости».

«Политическое поражение в Сирии, видимо, побуждает США вернуться к идее смены режима в Дамаске. Поэтому экономическое давление через перекрытие поставок нефти становится орудием новой экономической войны с (президентом Сирии) Башаром Асадом, а косвенно — с Москвой и Ираном», — сказал Морозов.

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Он отметил, что российская сторона действует в этом вопросе «абсолютно легально и законно».

«У нас есть договор с Сирией и, следовательно, нам решать, что и кому поставлять», — сказал он.

По словам Морозова, такой подход будет более эффективным, чем встречные санкции.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против российских компаний.