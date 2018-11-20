ЦБ снизил официальный курс евро

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на среду, снизился на 13,93 копейки — до 75,18 рубля, курс доллара снизился на 42,1 копейки — до 65,58 рубля.

Об этом свидетельствуют данные Центрального Банка.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 29,4 копейки, составив 69,905 рубля.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».