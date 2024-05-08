Сhery сбросила с высоты кроссовер, чтобы доказать его безопасность

Chery скинула кроссовер с высоты 10-этажного дома, чтобы показать безопасность своих машин. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Отмечается, что для демонстрации своей уверенности в Chery взяли кроссовер Exeed Exlantix ET. Что касается результата, то он неизвестен. Хотя видно, что у кроссовера сильно разбита передняя часть. В то же время сама «клетка» кокпита выдержала нагрузку с минимальными повреждениями. Стойки кузова практически не повреждены, а двери открылись нормально. В машине не было манекенов, чтобы снять показатели перегрузки и степень повреждения потенциальных пассажиров, поэтому такой эксперимент не выходит за рамки маркетинговой активности бренда.

Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения. Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы. Особенность комплектации автомобиля — наличие уникальной системы мониторинга здоровья, которая способна отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели.

У Exlantix ET есть целых четыре варианта силовых установок. Первые две – моноприводные с двигателями на 252 или 313 л.с. Третья модификация предлагает полный привод с совокупной мощностью 480 л.с. Четвертая модификация оснащается двигателем с отдачей 561 л.с. Запас хода в зависимости от версии составляет от 550 км до 760 км.

В Китае цена варьируется от 199 до 329 тыс. юаней (примерно 2,6-4,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что Chery запатентовала в России новый премиальный бренд Luxeed.