Армия России ответила на попытки Украины нанести ущерб объектам энергетики в РФ

В ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотниками.

В ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

7 мая сообщалось, что российские военные нанесли удар по штабу Вооруженных сил Украины во время совещания в Харьковской области.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России за сутки ударили по цеху производства твердого ракетного топлива, складам горючего и военно-техническому имуществу ВСУ.

В конце апреля экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что РФ ищет слабые места в обороне ВСУ по всему фронту.

Ранее в подполье сообщили об ударе России по силам ВСУ в Черниговской области.