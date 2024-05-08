Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Армия России ответила на попытки Украины нанести ущерб объектам энергетики в РФ

Минобороны России заявило об ответном ударе по объектам энергетики и ВПК Украины

close
100%
Кадр из видео/Минобороны РФ

В ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотниками.

В ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

7 мая сообщалось, что российские военные нанесли удар по штабу Вооруженных сил Украины во время совещания в Харьковской области.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России за сутки ударили по цеху производства твердого ракетного топлива, складам горючего и военно-техническому имуществу ВСУ.

В конце апреля экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что РФ ищет слабые места в обороне ВСУ по всему фронту.

Ранее в подполье сообщили об ударе России по силам ВСУ в Черниговской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами