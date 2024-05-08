Российский подросток ударил друга ножом в грудь во время игры

В Саратове общение между несовершеннолетними приятелями закончилась для одного из них госпитализацией в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовской областной детской клинической больницы.

Как рассказали медики, 17-летнего подростка доставили в медучреждение после опасной игры с другом. Один из юношей вонзил другому в грудную клетку нож.

«В больницу мальчика привезли в тяжелом состоянии. В результате обследования выяснено, что ранение проникающее с повреждением диафрагмы, плевры и легкого слева», — поделились врачи.

Пострадавшему провели операцию, переливание крови. Сейчас персонал больницы оценивает его состояние как стабильно тяжелое. Врачи прикладывают максимальные усилия, чтобы спасти несовершеннолетнего.

До этого похожий случай произошел в одной из школ Ленинградской области: там одноклассник ранил сверстника сувенирным ножом во время урока.

Ранее в Кисловодске детдомовец с судимостью ударил подростка ножом из-за ревности.