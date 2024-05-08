Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Липецка ввели план «Ковер»

Shot: в аэропорту Липецка ввели план «Ковер» из-за замеченных в регионе БПЛА

close
100%
Shutterstock/Sibiryakova Elena

План «Ковер» ввели на территории аэропорта в городе Липецке. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

В материале отмечается, что перед этим в воздушном пространстве Липецкой области засекли беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По предварительной информации, украинские военные запустили несколько дронов с территории Харьковской области.

После вылета беспилотники направились в сторону города Липецка. При этом один из них удалось сбить в небе над Белгородской областью, уточняется в публикации.

Днем 8 мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о вводе режима воздушной опасности на территории региона. О том, что угроза миновала, глава субъекта сообщил только спустя 41 минуту.

Незадолго до этого Главное управление МЧС РФ по Белгородской области предупредило жителей региона об угрозе атаки БПЛА. Около 11:30 мск на территории субъекта сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили украинский дрон самолетного типа. Впоследствии мэрия города Белгорода заявила об отмене опасности атаки беспилотников в населенном пункте.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) при атаке дрона пострадали сотрудники МЧС РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами