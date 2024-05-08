В аэропорту Липецка ввели план «Ковер»

План «Ковер» ввели на территории аэропорта в городе Липецке. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

В материале отмечается, что перед этим в воздушном пространстве Липецкой области засекли беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По предварительной информации, украинские военные запустили несколько дронов с территории Харьковской области.

После вылета беспилотники направились в сторону города Липецка. При этом один из них удалось сбить в небе над Белгородской областью, уточняется в публикации.

Днем 8 мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о вводе режима воздушной опасности на территории региона. О том, что угроза миновала, глава субъекта сообщил только спустя 41 минуту.

Незадолго до этого Главное управление МЧС РФ по Белгородской области предупредило жителей региона об угрозе атаки БПЛА. Около 11:30 мск на территории субъекта сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили украинский дрон самолетного типа. Впоследствии мэрия города Белгорода заявила об отмене опасности атаки беспилотников в населенном пункте.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) при атаке дрона пострадали сотрудники МЧС РФ.