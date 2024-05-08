Россия приветствует предстоящую встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Россия приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении, запланированную на 10 мая в Алма-Ате. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат также отметила, что Российская Федерация «готова продолжать содействие продвижению процессов армяно-азербайджанской нормализации».

30 апреля официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в переговорах в Алма-Ате.

Во время недавних визитов в Баку и Ереван президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил сторонам площадку для переговоров.

29 апреля Смадияров сообщил, что встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Казахстане пройдет без участия представителей последнего в качестве посредников.

До этого стало известно, что Азербайджан и Армения выполнили большую часть работ по уточнению координат на границе двух стран.

Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для войны.