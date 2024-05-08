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Разбогатевшие в пандемию компании за три года растеряли треть своей рыночной стоимости

FT: разбогатевшие в пандемию компании за три года потеряли $1,5 трлн стоимости

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Depositphotos

Рыночная стоимость корпораций, чьи ценные бумаги резко подорожали в начале пандемии, рухнула на $1,5 трлн с конца 2020 года, пишет Financial Times.

Лидером среди проигравших стала компания Zoom. Акции платформы для проведения онлайн видео-конференций в 2020-м взлетели на 765% на фоне общего перехода сотрудников по всему миру на удаленную работу. Однако уже к концу года бумаги начали постепенно падать в цене. К настоящему моменту они растеряли 80,3% стоимости, что эквивалентно примерно $77 млрд.

Большие потери за три года также понес производитель велотренажеров Peloton. С конца 2020-го его акции упали более чем на 97%, а рыночная стоимость снизилась на $43 млрд.

В этот список также попала Tesla. Американский производитель электромобилей в процентном соотношении выиграл от COVID-19 больше других. Бумаги корпорации подскочили на 787%, до $669 млрд. Сейчас рыночная капитализация Tesla составляет $567 млрд.

Более того, только семи из 50 корпораций, доминирующих в 2020 году, удалось увеличить свою прибыль после снятия ковидных ограничений. Это китайский автопроизводитель BYD, группа кибербезопасности CrowdStrike, компании-разработчики ПО The Trade Desk и Datadog, оператор беспроводной связи T-Mobile, китайская технологическая компания CATL и латиноамериканский онлайн-рынок Mercado Libre.

До этого рыночная стоимость Alphabet впервые превысила $2 трлн.

Ранее Toyota стала первой компанией в Японии с годовой прибылью выше 5 трлн иен.

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