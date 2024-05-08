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ВС РФ уничтожили цех по производству БПЛА для украинских войск

Минобороны РФ: в зоне СВО уничтожили цех по производству дронов для ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские солдаты уничтожили цех по производству дронов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в официальном Telgram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, за минувшие сутки бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали несколько складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийской техникой украинских войск. Более того, военнослужащим страны удалось нанести поражение формированиям ВСУ в 113 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток уничтожены: цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны [ВСУ]», — говорится в заявлении.

8 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские солдаты взяли под свой контроль населенный пункт Кисловка. Последний расположен на территории Харьковской области.

Кроме того, военнослужащие страны отразили две атаки ВСУ в районе донецкого населенного пункта Григоровка и луганского населенного пункта Стельмаховка. Атаку организовала штурмовая группа 31-й бригады Национальной гвардии Украины.

Ранее ВС РФ нанесли удар по украинскому аэродрому, который готовили для размещения западных истребителей F-16.

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Операция на Украине
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