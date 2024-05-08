В России сеть магазинов электроники приступила к масштабным увольнениям

Сеть магазинов электроники «Ситилинк» на фоне ухудшения финансовых показателей приступила к масштабным сокращениям персонала и объединению отдельных подразделений с материнской группой «Мерлион». Об этом «Ведомостям» рассказали бывшие и действующие сотрудники компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Ситилинк» снизилась с 155 млрд руб. в 2021 году до 132,7 млрд руб. в 2023-м, а чистая прибыль — с 2,2 млрд до 798 млн руб. соответственно. В прошлом году ретейлер начал массово увольнять работников, в первую очередь расставшись с аутсорсинговыми IT-специалистами и сотрудниками колл-центра.

«Сократили сотни человек», — утверждает один из бывших сотрудников.

По словам другого, в конце 2023 года компания увольняла целыми отделами, в том числе не выплачивая сначала компенсаций, как того требует ТК РФ. Летом 2023 года «Мерлион» объединила маркетинговые команды «Ситилинка» и Merlion под единым руководством. Источники «Ведомостей» объясняют сокращения «финансовыми трудностями» — падением продаж, сокращением ассортимента и т.д.

«Компания переживает трудные времена», — пересказывают увольняемым. Представитель «Ситилинка» подтвердил изданию наличие «естественной убыли» торговых точек и текучки кадров как «тенденции розничного рынка».

Глава Infoline Михаил Бурмистров связал сокращения с закрытием магазинов и оптимизацией.

Накануне стало известно, что россиянку уволили за походы в туалет, она отсудила у начальства полмиллиона компенсации.

Ранее в Госдуме напомнили о запрете на увольнение отцов-одиночек