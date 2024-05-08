В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В настоящее время сирены звучат в Днепропетровской и Харьковской областях.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о новых взрывах в Харькове.

Пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК также сообщала, что три тепловые электростанции были повреждены на Украине на фоне взрывов, серьезно пострадало оборудование.

Глава областной администрации Кировоградской области Андрей Райкович заявлял в своем Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.