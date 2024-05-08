Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога

close
100%
YouTube

В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В настоящее время сирены звучат в Днепропетровской и Харьковской областях.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о новых взрывах в Харькове.

Пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК также сообщала, что три тепловые электростанции были повреждены на Украине на фоне взрывов, серьезно пострадало оборудование.

Глава областной администрации Кировоградской области Андрей Райкович заявлял в своем Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами