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Китай поддержал Сербию в вопросе с Косово

Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает Сербию в вопросе с Косово

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Zorana Jevtic/Reuters

Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сербии, в том числе и по вопросу Косова, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в европейскую республику. Об этом сообщает ТАСС.

«Китай поддерживает Сербию в защите ее независимости, а также в следовании тому пути развития, который подходит ее национальным условиям», — заявил китайский лидер.

Также руководитель КНР заверил, что китайское государство поддерживает усилия Сербии по обеспечению собственного суверенитета.

«В том числе в вопросе территориальной целостности по проблеме Косова», — заключил Си.

До этого президент Сербии Александр Вучич в торжественной обстановке встретил Си Цзиньпина в аэропорту Белграда.

В столице Сербии также пройдет торжественный прием делегации из Китая. Си будет находиться в стране два дня, 7 и 8 мая.

МИД КНР заявлял, что поездка председателя китайской республики в Сербию стала первой за восемь лет. В ведомстве отмечали, что визит направлен на улучшение и обновление китайско-сербских отношений.

Си Цзиньпин отправился в турне по Европе впервые за пять лет. Он уже посетил Францию, а после Сербии направится в Венгрию.

Ранее во Франции заявили, что Си Цзиньпин публично унизил Макрона.

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