«Зенит» еще не решил судьбу травмированного Марио Фернандеса

Петербургский «Зенит» пока не принял решение по поводу бразильского защитника с российским паспортом Марио Фернандеса. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, существует вероятность, что защитник останется в «Зените», однако вопрос по поводу нового соглашения будет обсуждаться после завершения сезона-2023/24.

7 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 23 марта 2024 года футболист Фернандес получил повреждение и был заменен через 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. В 27-м туре петербургский клуб сыграл вничью с воронежским «Факелом» со счетом 1:1, упустив победу уже в компенсированное время.

Ранее трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» назвали провальным.