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Евросоюз одобрил украинский план реформ в обмен на помощь в €50 млрд

В ЕС предварительно одобрили план реформ для выделения помощи Киеву в €50 млрд

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Global Look Press

Послы 27 стран Европейского союза (ЕС) предварительно одобрили украинский план реформ, который является условием выделения Киеву €50 млрд помощи до конца 2027 года. Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС, передает ТАСС.

Отмечается, что теперь это решение должно быть одобрено на уровне министров.

1 февраля все 27 стран — членов ЕС одобрили выделение Украине €50 млрд на ближайшие четыре года. Для финансирования могут использовать в том числе доходы, полученные от замороженных российских активов. Чтобы получить деньги, Украина должна выполнить несколько условий. Среди них — соблюдение демократических принципов и прав человека, включая меньшинства, и верховенство закона.

7 мая сообщалось, что в Евросоюзе назвали поставки гуманитарной помощи альтернативой финансирования ВПК Киева на средства от продажи замороженных активов РФ для нейтральных государств.

Предполагается, что доходы от замороженных активов РФ могут разрешить передавать Украине 8 мая. Против финансирования ВСУ за счет российских активов выступают Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия.

Предполагается, что это решение также не поддержат Германия, Франция и Италия. В случае принятия решения о передаче Украине доходов от российских активов, она получит до €3 млрд к июлю 2024 года.

Ранее глава минэнерго Украины оценил ущерб от ударов по объектам страны.

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