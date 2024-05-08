МИД РФ: ЕС удерживает около 100 тысяч тонн удобрений из России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Евросоюз удерживает в своих портах порядка 100 тысяч тонн российских удобрений. Об этом сообщает Reuters.

Она отметила, что российская сторона работает над разблокировкой данных поставок, чтобы потом передать их бедным странам бесплатно.

В феврале Евросоюз закупил у России 521,3 тысячи тонн удобрений на сумму €167 миллионов — это на 16% больше в натуральном и на 21% в денежном выражении, чем в январе текущего года, а также максимальный объем с декабря 2022-го, когда был приобретен товар на €185,3 млн. Как следует из расчетов на основе европейской статистики, Бельгия нарастила импорт российских удобрений почти в пять раз до €24 млн, Румыния — в 2,4 раза до €10,3 млн, Болгария — в 2,1 раза до €5,2 млн, а Германия — в 1,8 раза до €20 млн.

По сведениям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Россия является крупнейшим в мире экспортером азотных удобрений и ведущим поставщиком калийных и фосфорных, в 2021 году обеспечивая более 30% европейского рынка. И сокращения поставок не предвидится.

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