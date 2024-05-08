На Украине арестовали экс-главу Фонда госимущества

Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение о заочном аресте бывшего руководителя Фонда госимущества страны Дмитрия Сенниченко, который объявлен в международный розыск. Об этом пишет ТАСС.

В соцсетях Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщается, что соответствующее судебное решение принято 7 мая. По данным ведомства, Сенниченко подозревается в присвоении средств государственного предприятия на сумму $12,7 млн, в том числе АО «Одесский припортовой завод» и крупнейшего в мире производителя титанового сырья АО «Объединенная горно-химическая компания». Также украинские правоохранители подозревают экс-главу Фонда госимущества в легализации преступно полученных доходов.

Несмотря на то что в сообщении не указывается имя обвиняемого, в 2019-2021 годах по этим эпизодам были возбуждены уголовные дела в отношении Сенниченко. Его же объявили в розыск в апреле прошлого года.

Одесский припортовый завод — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в Европе. Предприятие специализируется на производстве аммиака и карбамида для экспорта в страны Европы, Африки, Азии и Северной Америки.

Ранее суд на Украине продлил арест бывшему президенту «Мотор Сич».