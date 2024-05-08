Анна Чиповская рассказала, что думает об «обязанности» женщины иметь детей

Актриса Анна Чиповская в интервью The Blueprint заявила, что далеко не каждая женщина должна рожать детей.

«Вообще не считаю, что все обязаны иметь детей. Мне кажется, что в вопросах деторождения слово «обязан» неуместно. Я обязана коммуналку заплатить, обязана сыграть спектакль, если он у меня поставлен на определенный день в репертуаре. Но чему и когда выходить из моего тела, пожалуй, мне решать», — высказалась Чиповская.

При этом артистка призналась, что сама пока не задумывалась о беременности. По словам Чиповской, возможно она и хотела бы родить ребенка, но пока не уверенна на этот счет. Артистка выразила мнение, что современным девушкам не хватает силы духа, так как они привыкли «делать реверансы». Чиповская считает, что женщины слишком часто переживают обо всем, поэтому им не помешала бы возможность расслабиться и отпустить ситуацию.

Артистка снималась в таких проектах, как «Я тебя люблю — Je t'aime», «Последний министр», «Оттепель», «Пассажиры», «Псих», «Любви не бывает?», «Хоккейные папы». В июне 2023 года Анна Чиповская тайно вышла замуж и опубликовала первые фото со свадьбы.

Ранее Мизулина отреагировала на новость о концерте Канье Уэста.