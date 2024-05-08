Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анна Чиповская рассказала, что думает об «обязанности» женщины иметь детей

Актриса Анна Чиповская заявила, что не каждая женщина должна родить ребенка

close
100%

Актриса Анна Чиповская в интервью The Blueprint заявила, что далеко не каждая женщина должна рожать детей.

«Вообще не считаю, что все обязаны иметь детей. Мне кажется, что в вопросах деторождения слово «обязан» неуместно. Я обязана коммуналку заплатить, обязана сыграть спектакль, если он у меня поставлен на определенный день в репертуаре. Но чему и когда выходить из моего тела, пожалуй, мне решать», — высказалась Чиповская.

При этом артистка призналась, что сама пока не задумывалась о беременности. По словам Чиповской, возможно она и хотела бы родить ребенка, но пока не уверенна на этот счет. Артистка выразила мнение, что современным девушкам не хватает силы духа, так как они привыкли «делать реверансы». Чиповская считает, что женщины слишком часто переживают обо всем, поэтому им не помешала бы возможность расслабиться и отпустить ситуацию.

Артистка снималась в таких проектах, как «Я тебя люблю — Je t'aime», «Последний министр», «Оттепель», «Пассажиры», «Псих», «Любви не бывает?», «Хоккейные папы». В июне 2023 года Анна Чиповская тайно вышла замуж и опубликовала первые фото со свадьбы.

Ранее Мизулина отреагировала на новость о концерте Канье Уэста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами