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В новых регионах России планируют реконструировать пять аэропортов

В новых регионах России до 2030 года планируют реконструировать пять аэропортов

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Depositphotos

В Донбассе и Новороссии до 2030 года планируют реконструировать аэропорты. Об этом сообщила заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова, выступая на экспертной панели «Развитие инфраструктуры 2030: обновление инфраструктуры аэропортов», передает ТАСС.

Он заявила, что всего в России 75 аэропортов требуют реконструкции.

«75 аэропортов — это аэропорты, где требуются мероприятия по реконструкции, по новому строительству, восстановлению — опять-таки, аэропорты на новых территориях в этот перечень также включены», — сказала Андрианова.

По ее словам, речь идет о реконструкции пяти аэропортов на территории новых регионов РФ.

Вместе с тем замглавы Росавиации рассказала, что всего до 2030 года планируется отремонтировать и провести мероприятия по обновлению 116 аэропортов. При этом 51 аэропорту потребуется капитальный ремонт, который будет выполнен за счет «средств создаваемого в настоящее время фонда развития инфраструктуры. Андрианова уточнила, что «это будет внебюджетный фонд».

До этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости вывести ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области на общероссийский показатель до конца 2020-х годов.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Ранее Путин назвал главные проблемы в новых регионах России.

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