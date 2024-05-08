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В МИД РФ отреагировали на отсутствие послов Запада на инаугурации Путина

Захарова раскритиковала послов Запада за их отсутствие на инаугурации Путина

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отсутствие послов стран Запада на инаугурации президента России Владимира Путина ставит вопрос о целесообразности их нахождения на территории России. Об этом пишет ТАСС.

«Стоит, мне кажется, задать вопрос тем странам и тем народам стран, чьи послы не пришли [на инаугурацию], а что они тогда здесь, в принципе, делают, если они не реализуют свою базовую функцию присутствовать на официальных церемониях, развивать контакты, общаться?» — сказала она на брифинге.

Захарова попыталась представить, что будут делать новые послы западных стран, когда им нужно будет вручать верительные грамоты главе российского государства.

«Тоже не приедут в Кремль, или как? Может, они какие-то новые церемониалы будут изобретать, я не знаю», — отметила она.

8 мая Захарова назвала очередным недружественным шагом отзыв Германией своего посла в России Александера Ламбсдорфа в Берлин для консультаций из-за якобы кибератак со стороны Москвы. Также представитель МИД заявила, что заявления правительства Украины, которые ставят под сомнение легитимность избрания президента Путина, являются незаконной попыткой вмешательства во внутренние дела РФ.

7 мая Путин торжественно вступил в должность президента России в пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложило свои полномочия.

Ранее политолог объяснил, почему дипломатам США запретили ходить на инаугурацию Путина.

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