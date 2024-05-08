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В Индии задержали вербовщиков в российскую армию

Бюро Индии задержало вербовщиков «на высокооплачиваемую работу в России» на СВО

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Mahesh Kumar A/AP

В Индии специалисты Центрального бюро расследований (CBI) страны задержали четырех человек по обвинению в вербовке местных жителей для службы в армии России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети Х (бывшая Twitter).

Согласно релизу пресс-службы бюро, граждан Индии заманивали в Россию предложениями об учебе и «высокооплачиваемой работе», уверяя в возможности в дальнейшем получить российское гражданство.

В CBI уточнили, что в реальности согласившихся индийцев злоумышленники обучали военному делу, а затем обманом отправляли в зону боевых действий.

Одним из подозреваемых указан Ниджил Джоби Бенсам, гражданин Индии из города Каньякумари, работавший в России переводчиком. Еще один фигурант — Энтони Михаэль Элангован из Мумбаи.

Также в расследовании приводится еще один участник группировки, который находится в Дубае. По версии сотрудников индийского бюро, обвиняемые оформляли российские визы и покупали авиабилеты для индийцев.

В декабре 2023 года непальские полицейские задержали 10 граждан страны. По версии силовиков, обвиняемые вербовали людей в российскую армию. Согласно данным Непала, граждан переправляли авиарейсами в Россию через ОАЭ для дальнейшего призыва в Вооруженные силы (ВС) России.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала истории непальцев, которые сражаются на Украине.

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Операция на Украине
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