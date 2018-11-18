Guardian: переходный период Brexit могут продлить

<img src="//img.gazeta.ru/files3/313/10729313/RTS17NY9-pic905-895x505-43415.jpg">

Главный переговорщик Европейского союза по условиям Brexit Мишель Барнье выступил с идеей продления переходного периода выхода Великобритании из состава Евросоюза, передает The Guardian.

Сообщается, что Барнье предложил увеличить переходный период до конца 2022 года, чтобы дать сторонам два дополнительных года, в течение которых могло бы пройти обсуждение торговых отношений. В то же время, в рамках этого предложения говорится о том, чтобы обязать Великобританию продолжать следовать правилам ЕС и делать взносы в его бюджет в течение шести с половиной лет с момента проведения референдума по Brexit в 2016 году.

Реклама

С этой идее Барнье выступил в ходе специальной встречи послов 27 стран-участниц ЕС.

Ранее Барнье заявил, что переходный период после выхода Британии из состава ЕС продлится до 31 декабря 2020 года.