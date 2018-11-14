Британское правительство утвердило текст соглашения по выходу из ЕС

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что правительство страны одобрило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, передает ТАСС.

Данное заявление она сделала во время выступления у здания резиденции на Даунинг-Стрит после встречи с членами кабинета министров.

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«Коллективное решение кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией», — сказала Мэй.

Подчеркивается, что совещание с членами правительства длилось пять часов.

Ранее журналист «Би-би-си» рассказала, что Мэй грозит вотум недоверия из-за условий Brexit.