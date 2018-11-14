Британское правительство утвердило текст соглашения по выходу из ЕС
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что правительство страны одобрило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, передает ТАСС.
Данное заявление она сделала во время выступления у здания резиденции на Даунинг-Стрит после встречи с членами кабинета министров.
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«Коллективное решение кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией», — сказала Мэй.
Подчеркивается, что совещание с членами правительства длилось пять часов.
Ранее журналист «Би-би-си» рассказала, что Мэй грозит вотум недоверия из-за условий Brexit.