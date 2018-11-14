Развожаев заявил, что Хакасия избежит дефолта

Дефолта в Хакасии не будет, пообещал в среду врио главы республики Михаил Развожаев.

«Бюджетного дефолта в Республике Хакасия не будет.

Чувствую ответственность за казначейский кредит, который пришлось привлечь на основные задачи, на разблокировку счетов.

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С понедельника я начал работу с Минфином России.

Вчера поздно ночью переговоры завершились, и сегодня подписан протокол - Минфин России окажет безвозмездную помощь республике в размере 1,2 млрд рублей», - цитирует его ТАСС.