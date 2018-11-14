Путин рассказал о поддержке российскими туристами экономики Таиланда

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Президент России Владимир Путин рассказал, что российские туристы поддержали экономику Таиланда на сумму более $2 млрд долларов в прошлом году, передает ТАСС.

Об этом глава государства сообщил на встрече с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очей.

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«По нашим данным, мне сейчас коллеги подсказали, более двух миллиардов долларов оставили наши туристы в Таиланде в прошлом году», — сказал Путин.

По его словам, отношения России и Таиланда развиваются весьма позитивно и поток туристов в королевство это подтверждает.

Со своей стороны премьер-министр Таиланда отметил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился примерно на 50%.