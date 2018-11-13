В ОПЕК спрогнозировали рекордную добычу нефти в России в 2018 году

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В октябре добыча нефти в России составила 11,6 млн баррелей в сутки, что стало рекордом за постсоветский период. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ОПЕК.

В отчете указывается, что по итогам текущего года добычи нефти в России в среднем может составить 11,24 млн баррелей в сутки.

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Представители организации ожидают, что в следующем году Россия сохранит высокий уровень добычи.

Ранее агентство Bloomberg прогнозировало, что российской нефтяной отрасли грозят миллиардные убытки.