В ОПЕК спрогнозировали рекордную добычу нефти в России в 2018 году
В октябре добыча нефти в России составила 11,6 млн баррелей в сутки, что стало рекордом за постсоветский период. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ОПЕК.
В отчете указывается, что по итогам текущего года добычи нефти в России в среднем может составить 11,24 млн баррелей в сутки.
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Представители организации ожидают, что в следующем году Россия сохранит высокий уровень добычи.
Ранее агентство Bloomberg прогнозировало, что российской нефтяной отрасли грозят миллиардные убытки.