Sunday Times: Мэй добилась от ЕС уступок по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй находится на пути к достижению соглашения по партнерству с Евросоюзом после Brexit. Об этом сообщает The Sunday Times.
По данным издания, Мэй получила от ЕС ряд уступок, которые позволят ей сохранить Британию в составе таможенного союза Евросоюза.
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Как отмечается, это позволит Лондону разрешить ситуацию вокруг Северной Ирландии.
Ранее СМИ сообщили, что Британия и ЕС договорились о доступе компаний на рынки после Brexit.