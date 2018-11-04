Sunday Times: Мэй добилась от ЕС уступок по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй находится на пути к достижению соглашения по партнерству с Евросоюзом после Brexit. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, Мэй получила от ЕС ряд уступок, которые позволят ей сохранить Британию в составе таможенного союза Евросоюза.

Реклама

Как отмечается, это позволит Лондону разрешить ситуацию вокруг Северной Ирландии.

Ранее СМИ сообщили, что Британия и ЕС договорились о доступе компаний на рынки после Brexit.